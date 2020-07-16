Курган, , 07:35 — REGNUM В Кургане благоустройству общественной территории, расположенной по ул. К. Маркса, 59, препятствуют жители города, которые воруют стройматериалы. Об этом сообщил представитель подрядчика Андрей Олецкий во время пресс-тура по местам благоустройства областной столицы.

Эскиз будущего водопада и сада камней в Кургане Пресс-служба горадминистрации Кургана

Данная территория будет предназначаться для отдыха и прогулок курганцев. Здесь установят скамейки, урны, разбивается сад камней и водопад, сообщает пресс-служба горадминистрации Кургана.

Камень с Урала, приглянувшийся ворам Пресс-служба горадминистрации Кургана

Подрядчик сообщил, что для создания рокария (сада камней — прим. ИА REGNUM) специально завезли камни с Урала. Но возникла проблема: завезённый редкий стройматериал ворует, по словам подрядчика, «курганская публика», которая уже вывезла тонну.

«Мы не могли предположить, что здесь у нас возникнет проблема. К сожалению, горожане по ночам воруют камни, которые предназначены для будущего фонтана. В течение недели каждую ночь воруют по целому багажнику, поэтому выставили пост охраны», — сообщил Андрей Олецкий.

Предприниматель считает, что красивым и ухоженным город делают его жители. И он своим примером хотел показать, как нужно любить и беречь родной город и воспитывать эти чувства у будущего поколения, отмечают в горадминистрации Кургана.