Вашингтон, , 07:30 — REGNUM В Twitter выполнили обещание гендиректора и поделились информацией о произошедшем взломе популярных аккаунтов, для которого использовался имеющийся у ряда сотрудников компании доступ к её внутренним системам. Об этом служба поддержки Twitter 16 июля сообщает на своей странице.

«Мы обнаружили то, что считаем скоординированной атакой «социальной инженерии» со стороны лиц, успешно атаковавших некоторых наших сотрудников, имевших доступ к внутренним системам и инструментам», — говорится в сообщении.

В комментариях к данному сообщению техподдержки некоторые пользователи удивляются, как вообще у сотрудника компании могла оказаться возможность получения доступа к аккаунтам, что «похоже на сотрудника, имеющего доступ к незашифрованным номерам кредитных карт или банковских счетов».

В другом комментарии отмечается, что это похоже на «пробный пробег, генеральную репетицию» перед ноябрьскими выборами президента США.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство аккаунтов Twitter стали доступны клиентам после проверки, связанной с предполагаемым взломом учётных записей социальной сети, принадлежащих знаменитостям и крупным компаниям.

В числе компаний и знаменитостей, чьи аккаунты подверглись атакам — Apple, Uber, Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос, Барак Обама и другие.

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