Аксай, Ростовская область, , 07:19 — REGNUM В Ростовской области в ночь на 16 июля сгорел торговый павильон. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

Пожар на территории рынка на проспекте Аксайском, 16 в Аксае вспыхнул около 1:30 мск. Прибывшие огнеборцы присвоили возгоранию первый ранг сложности. От МЧС России было привлечено более 30 человек и десять единиц техники.

Около получаса понадобилось пожарным расчётам, чтобы локализовать, а затем ликвидировать пожар. Огонь прошёлся по площади 200 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.