Иркутск, , 07:13 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 16 июля, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 11 074 человека, причём 193 добавились только за последние сутки. Растёт и количество смертельных случаев.

Общее число погибших с коронавирусом составляет уже 154 человека (за сутки скончались двое пациентов с COVID-19). В инфекционных отделениях стационаров лечатся 1284 пациента с SARS-CoV-2, из них 89 человек болеют тяжело.

Выздоровели 6702 человека.

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