Чеди-Хольский район, Тува, , 07:06 — REGNUM В сёлах Чеди-Хольского и Чаа-Хольского районов Тувы, где подтоплены придомовые территории, открыты пункты временного размещения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, сюда направлены силы для оказания помощи жителям.

В частности, в селе Сайлыг, по данным регионального правительства, подтоплено 7 домов и 18 приусадебных участков. где проживает 61 человек. Эвакуировано 19 жителей, из них 6 человек детей. Всего в деревне проживает более 1,2 тыс. человек.

«В СДК с. Сайлыг развернут ПВР на 13 человек (койки и постельные принадлежности). По состоянию на 21 часов в ПВР жители не обращались», — отметили в правительстве.

В зоне подтопления в селе Булун-Терек вошли 127 дворов, где проживает почти пятьсот человек, в том числе 203 детей. На территории деревни введён режим ЧС.

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