Барун-Хемчикский район, Тува, , 06:43 — REGNUM В Туве возбуждено уголовное дело по факту умышленного наезда на малолетнего ребёнка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР, подозреваемым оказался 25-летний житель Барун-Хемчикского района.

По данным следствия, днём 11 июля последний находился за рулём автомобиля ВАЗ в состоянии алкогольного опьянения. Увидев идущего по улице 8-летнего мальчика, он наехал на него, как отмечается, из хулиганских побуждений. Пострадавшего спас прохожий, унеся ребёнка на руках. Водитель скрылся.

«При доставлении в медицинское учреждение у мальчика диагностирован закрытый оскольчатый перелом бедренной кости», — отметили в ведомстве.

Подозреваемого задержали, в настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу. Также назначены экспертиза, которая установит тяжесть вреда здоровью пострадавшего мальчика.

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