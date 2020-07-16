Нью-Дели, , 06:15 — REGNUM Клиент автозаправки в индийском штате Махараштра после получения отказа в обслуживании решил отомстить работникам станции и подбросил на объект трех змей, передает телеканал NDTV.

Мужчина пожелал, чтобы ему налили бензин в пластиковую бутылку. После того как в обслуживании было отказано, он принес в пакете двух кобр и одного большеглазого полоза на заправку. В настоящее время пресмыкающиеся пойманы. Правоохранительные органы начали поиск злоумышленника.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в австрийском аэропорту Вена-Швехат полиция задержала мужчину, чемодан которого был наполнен ядовитыми змеями.

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