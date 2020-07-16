Кемерово, , 06:12 — REGNUM В Кемеровской области перед судом предстанет 44-летний житель Кемерово, обвиняемый в распространении порнографии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, обвиняемый размещал в интернете файлы с участием несовершеннолетних с 2010 по 2013 годы.

Полицейские выявили преступление, но установить IP-адрес распространителя тогда оказалось невозможным. Лишь спустя девять лет, в 2019 году при содействии сотрудников управления «К» МВД России удалось установить, кто размещал файлы.

«В рамках расследования уголовного дела проведена комплексная искусствоведческая экспертиза, результаты которой показали, что видеофайлы являются порнографическими с участием несовершеннолетних», — отметили в следствии.

Подозреваемый не стал отпираться и сотрудничал со следствием, признав вину. Расследование уголовного дела в настоящее время завершено, документы переданы в суд.

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