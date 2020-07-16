Монгун-Тайгинский район, Тува, , 06:02 — REGNUM В Туве затяжные дожди привели к ухудшению паводковой ситуации. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, реки вышли из берегов в пяти районах — Монгун-Тайгинском, Чеди-Хольском, Бай-Тайгинском, Чаа-Хольском и Улуг-Хемском.

В результате во многих местах размыты участки дороги, подтоплены мосты, в связи с чем проезд автомобилей затруднён. Между бродами реки Барлык застряло неизвестное количество машин, следовавших из города Кызыл в село Мугур-Аксы. Для эвакуации пассажиров туда выехала оперативная группа.

В связи со сложившейся ситуацией местных жителей призвали соблюдать все меры безопасного пребывания вблизи водных объектов, переезда по мостам. Автомобилистам не рекомендовали переезжать вброд реки.

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