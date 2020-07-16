Анкара, , 05:57 — REGNUM Самолет службы безопасности Турции, на борту которого находились семь человек, разбился в провинции Ван на востоке страны, передает телеканал NTV со ссылкой на главу турецкого МВД Сулеймана Сойлу.

Сообщается, что катастрофа произошло в ночь на 16 июля. Самолет спецслужбы выполнял разведывательную миссию. В результате падения воздушного судна погибли семеро человек, включая двоих пилотов. Других подробностей произошедшего не приводится. Причина крушения самолета также не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля в американском штате Нью-Мексико разбился истребитель ВВС США F-16 Viper. Пилоту самолета удалось катапультироваться, в результате крушения самолета он получил незначительные травмы.

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