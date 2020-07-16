Улан-Удэ, , 05:48 — REGNUM На столицу Бурятии Улан-Удэ 15 июля после затяжной жары обрушились ливень с градом. Местные жители выкладывают в соцсетях последствия удара стихии — от градин размером с куриное яйцо пострадали огороды местных жителей и автомобили, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Для устранения последствий непогоды на улицы города вышли шесть вакуумных машин. По данным администрации города, они работают на самых проблемных участках, где скопилось наибольшее количество осадков.

«Это — улицы Балтахинова, Ключевская, Сахьяновой, Гагарина, Маяковского, Набережная и другие. Отметим, что ливнёвки на этих улицах есть, но они построены давно и не рассчитаны на такое обильное количество осадков», — отметили в мэрии.

Тем временем во многих местах города произошли точечные отключения электроэнергии. Наиболее пострадали пригородные посёлки Левого берега. Как отмечается, в ремонтных работах задействовано семь бригад «Бурятэнерго».

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