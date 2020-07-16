Вашингтон, , 05:52 — REGNUM Генеральный директор компании Twitter Джек Дорси пообещал поделиться с пользователями информацией о предполагаемом взломе аккаунтов, принадлежащих знаменитостям и крупным компаниям. По его словам, для него и всех сотрудников Twitter сегодня «выдался тяжелый день».

«Мы проводим диагностику и поделимся всем, чем будет можно, когда получим более полное представление о случившемся», — написал Дорси.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство аккаунтов Twitter стали доступны клиентам после проверки, связанной с предполагаемым взломом учётных записей социальной сети, принадлежащих знаменитостям и крупным компаниям. Запись об этом 15 июля появилась на странице службы технической поддержки социальной сети.

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