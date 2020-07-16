Улан-Удэ, , 05:35 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрированы ещё два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее количество умерших за всё время эпидемии достигло 34.

Накануне, 15 июля в улан-удэнском стационаре умер пациент 80 лет, у которого COVID-19 развился на фоне онкологического заболевания головного мозга. Мужчина находился в реанимации на аппарате искусственной вентиляции лёгких. В тот же день скончалась 75-летняя пациентка.

«На фоне последствий острого нарушения мозгового кровообращения (инсульт перенесла в 2019), ишемической болезни сердца с хронической сердечной недостаточностью, находилась в реанимационном отделении на аппарате ИВЛ в течении 9 дней», — отметили в штабе.

Напомним, всего в республике подтвердили более 3,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, почти 2,7 тыс. из них к настоящему времени выздоровели.

Читайте также: Ситуация с коронавирусом усложнилась в двух муниципалитетах Бурятии