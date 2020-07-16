Москва, , 05:38 — REGNUM В главном управлении по расследованию особо важных дел СК РФ завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края, экс-вице-президента ПАО «НК «Роснефть» Виктора Ишаева и других фигурантов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Группу соучастников обвиняют в организации растраты и растрате вверенного имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Следствием установлено, что с 2014 по 2019 годы Виктор Ишаев организовал растрату денежных средств ПАО «НК «Роснефть» на сумму более 7,5 млн рублей.

Он обеспечил заключение договоров по явно завышенной цене с подконтрольной ему коммерческой организацией ООО «Бейс» по аренде помещения более 280 кв. метров. Помещение использовалось для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае, директором которого был соучастник Ишаева. Фигурант уголовного дела, также используя служебное положение, совершил растрату вверенных ему денежных средств нефтяной компании путём перечисления их на расчётные счета «Бейса». В результате этого Виктор Ишаев получил возможность распоряжаться ими по собственному усмотрению.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — добавили в СК России.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Ишаев был арестован в августе 2019 года по подозрению в мошенническом присвоении денежных средств «Роснефти». На тот момент фигурировала сумма 5 млн рублей. Эксперты назвали сумму «смешной» для Ишаева. Сам он вины не признавал.

В декабре 2019 года Басманный суд Москвы арестовал денежные средства экс-губернатора Хабаровского края и экс-полпреда президента в ДФО Виктора Ишаева. Всего арест был наложен на 9 млн рублей, 13 тыс. долларов США, 500 евро и 759 юаней.