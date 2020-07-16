Южно-Сахалинск, , 05:20 — REGNUM На Сахалине медведь напал на корову, которую хозяин оставил в 200-х метрах от леса на привязи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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Всю ночь корова провела на привязи рядом с лесом. Медведь убил её и скрылся. Сейчас ведутся активные поиски хищника. Принято решение отстрелить опасного косолапого.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае медведь напал на женщину. ЧП произошло около озера Лесное в Енисейском районе, где отдыхала семья с маленьким ребёнком.