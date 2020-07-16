Вашингтон, , 05:32 — REGNUM Большинство аккаунтов Twitter стали доступны клиентам после проверки, связанной с предполагаемым взломом учётных записей социальной сети, принадлежащих знаменитостям и крупным компаниям. Об этом 15 июля сообщается на странице службы технической поддержки Twitter.

«Для большинства аккаунтов публикация сообщений должна вновь стать возможной. Поскольку мы продолжаем работать над решением проблемы, эта функция может появляться и исчезать. Мы работаем над тем, чтобы вернуть всё в нормальное русло как можно быстрее», — говорится в сообщении техподдержки Twitter.

Ранее сообщалось, что некоторые пользователи Twitter в ходе проверки, вызванной атаками на ряд популярных аккаунтов социальной сети, временно не смогут публиковать свои сообщения, а также получить доступ к функции восстановления пароля.

Напомним, 15 июля на страницах ряда крупных американских компаний и знаменитостей в Twitter появились сообщения, в которых их владельцам предлагалось перевести средства в криптовалюте на указанный взломщиками счёт.

В числе компаний и знаменитостей, чьи аккаунты вероятно подверглись атакам — Apple, Uber, Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос, Барак Обама и другие.

По информации агентства Bloomberg, до того как контроль над страницами был восстановлен и хакерская информация с них была удалена, взломщики успели получить не менее $110 тыс.

Читайте также: В Армении взломали сайты правительства и премьер-министра