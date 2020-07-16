Хабаровск, , 05:07 — REGNUM Жители Хабаровска пятый день выходят на несанкционированные митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Для снижения рисков заражения коронавирусом участникам акации раздали медицинские маски, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Арест губернатора Фургала — причины и следствия — все новости

Маски раздавали сотрудницы краевого управления МВД в полицейской форме. Руководство ведомства приняло решение не штрафовать хабаровчан, а обезопасить, выдав средства защиты.

Акция началась в 20:00 по местному времени на площади Ленина, потом шествие двинулось по центральным улицам и снова вернулось на площадь. Там прошёл уже привычный митинг у здания правительства региона — люди скандировали «Нет беспределу», «Свободу Фургалу». Через два часа после начала, акция закончилась и участники разошлись.

Никаких беспорядков не зафиксировано.

По данным Минздрава, Хабаровск остаётся в лидерах по приросту выявленных заражённых коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин пока не отправил в отставку арестованного по обвинению в убийствах Сергея Фургала, не назначен и врио главы региона.

Фургал находится под арестом в Москве в «Лефортово», 16 июля состоится рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов губернатора.