Петропавловск-Камчатский, , 03:56 — REGNUM На Камчатке возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки деревьев в районе реки Быстрой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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Установлено, что начальник Елизовского лесничества не проверяла достоверность отчёта и выполненных работ недродобывающей компании на участке, переданном для разведки и добычи полезных ископаемых, золота из россыпных месторождений. Золотодобытчик произвёл незаконную рубку леса, не произвёл очистку и рекультивацию нарушенных земель на площади более 7 га.

«После чего, злоумышленница в декабре 2019 года при возврате недродобывающей компанией арендованного лесного участка подписала акт его приема-передачи, содержащий заведомо недостоверные сведения об объеме вырубленных лесных насаждений, очистки мест рубок и якобы проведенной рекультивации лесных земель, тем самым придав ему силу официального документа», — уточнили в ведомстве.

Ущерб, нанесенный Лесному фонду РФ, составил более 2,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «Дальстрой», получив лицензии в Роснедрах, фактически уничтожило уникальный туристический маршрут в районе реки Быстрая, где проходили 95% всех туристических маршрутов в регионе. Уничтожен берёзовый лес, кедровник, места обитания редких зверей. Теперь на месте уникального природного уголка — просто карьер.

Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов назвал варварством разработку золотого месторождения в водоохранной зоне двух нерестовых рек.