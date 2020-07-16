Палермо, Италия, , 01:43 — REGNUM По меньшей мере два человека погибли из-за последствий сильнейшего дождя в итальянском городе Палермо, 15 июля сообщает агентство АNSA.

Ливень Paul Gonzalez

По данным издания, погибшие находились в автомобиле, который оказался в затопленном туннеле. Отмечается, что жители города, которых стихия застала врасплох в туннелях, выбирались из них вплавь. Двоим детям, в том числе новорожденному, пришлось оказать медпомощь.

Мэр Палермо Леолуки Орландо заявил, что никто не прогнозировал такого дождя и власти не объявили штормовое предупреждение. Он отметил, что за два часа в городе выпала годовая норма осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии 76 человек погибло из-за последствий наводнений и оползней, которые были вызваны обильными дождями.

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