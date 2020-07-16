Панама, , 01:25 — REGNUM Подземные толки магнитудой 5,8 зарегистрированы у побережья Панамы, 15 июля сообщается на странице в Twitter Геологической службы США.

Панама. Снимок из космоса NASA

Эпицентр землетрясения располагался в 120 км в юго-восточном направлении от города Давид, а очаг сейсмособытия находился на глубине 5,7 км. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля на острове Селаяр в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5.

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