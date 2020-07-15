Санкт-Петербург, , 23:51 — REGNUM Адвокаты псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которая была приговорена к штрафу в размере 500 тыс. рублей за оправдание терроризма, обжаловали решение суда. Об этом сообщил адвокат Виталий Черкасов.

В суде © ИА Красная Весна

«Сейчас я направил по почте жалобу на приговор, вынесенный Вторым западным окружным судом, в отношении Прокопьевой», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля 2-й Западный окружной военный суд приговорил Прокопьеву к штрафу в размере 500 тыс. рублей за оправдание терроризма в связи с публикацией, посвященной теракту в здании УФСБ по Архангельской области в 2019 году. Гособвинение просило для подсудимой шесть лет лишения свободы.

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