Милан, Италия, , 22:58 — REGNUM Миланский суд в среду, 15 июля, приговорил 47-летнего выходца из Сенегала, который угнал и поджег автобус со школьниками, к 24 годам лишения свободы.

Именно о таком сроке заключения просила прокуратура. Было предъявлено обвинение в терроризме.

Инцидент произошел в марте 2019 года. В автобусе находились 50 человек. Школьникам удалось вызвать полицию, никто из них серьезно не пострадал.

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