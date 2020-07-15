Нижний Новгород, , 19:29 — REGNUM В Нижегородской области умер второй пострадавший при крушении самолета Ан-2, которое произошло 13 июля. Об этом сообщили в региональном главном управлении МЧС.

В» ожоговом центре университетской клиники Минздрава России, куда был доставлен с множественными ожогами и черепно-мозговой травмой, пострадавший скончался», — сообщили в МЧС.

Отмечается, что погибший — 54-летний индивидульный предприниматель, который арендовал воздушное судно и управлял им во время полетов.

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 13 июля в Нижегородской области потерпел крушение легкий самолёт Ан-2. Инцидент произошёл в в Большеболдинском районе в 400 метрах к западу от деревни Кистенево. После падения самолёт загорелся. В результате авиакатастрофы на месте ЧП погиб один человек, ещё один получил травмы и был госпитализирован.

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