Тюмень, , 18:54 — REGNUM В Тюмени вынесен приговор бывшему заместителю начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Тюменской области Дмитрию Габову. Суд приговорил его за получение взятки к штрафу в 250 тыс. рублей, сообщает Znak.com со ссылкой на адвоката Габова.

Дмитрия Габова обвинили в том, что осенью 2018 года он принял в подарок iPhone от гендиректора крупной компании за покровительство в процессуальной проверке.

По словам адвоката, изначально сумма штрафа составляла 500 тыс. рублей, но её сократили на половину из-за содержания Габова под стражей в течение девяти месяцев.

«Судья вынес законное и обоснованное решение. Оно нас устраивает, обжаловать его не будем», — сообщил изданию адвокат Габова.

Отмечается, что дело Дмитрия Габова — это выделенный эпизод по уголовному делу в отношении бывшего начальника УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова, которого обвиняют во взятках в виде подарков.