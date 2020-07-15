Москва, , 18:51 — REGNUM Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора компании «Почта России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова. Об этом сообщили 15 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Суд постановил назначить Емельченкову меру пресечения до 13 сентября», — сообщили в суде.

В ходе судебного заседания Емельченков не признал вину в инкриминируемом ему преступлении.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 июля стало известно о возбуждении против Емельченкова уголовного дела за превышение должностных полномочий с тяжелыми последствиями. Пресс-служба «Почты России» сообщила, что их ведомство в данный момент сотрудничает со следствием, чтобы установить все обстоятельства дела.

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