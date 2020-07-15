Берёзовский, Свердловская область, , 18:07 — REGNUM В Свердловской области коллектор ворвался в один из детских садов во время тихого часа и требовал у сотрудницы возврата долга. Об этом в Facebook написал депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»).

По его слвоам, инцидент произошёл 7 июля в детсаду №12. Некий Ренат представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Внутри находились дети в возрасте от четырёх до шести лет, которые стали невольными свидетелями коллекторского вымогательства. Причём гражданин ворвался в здание без средств личной защиты. Он оттолкнул вахтёра и шумом разбудил детей.

Ионин отметил, что сотрудница детсада действительно брала кредит в этом банке. Из-за финансовых трудностей была допущена просрочка и женщина просила восстановить график платежей. Но банк не пошёл ей навстречу, а затем на женщину началась «атака». Когда коллектор ворвался в детсад, она пыталась вывести его наружу, но тот не унимался — кричал, угрожал привлечь её к уголовной ответственности, утверждал, что против сотрудницы завели исполнительное производство и он собирается описать и арестовать имущество.

«В принудительной форме требовал достать кошелек и показать телефон, при этом составлял какой-то документ», — написал Ионин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Урале уже были скандалы с участием коллекторов. Кроме того, коллекторские фирмы своими звонками блокировали работу социально важных учреждений, в частности, больниц.