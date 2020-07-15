Краснодар, , 17:32 — REGNUM 62-летняя пациентка с COVID-19 скончалась в Армавире Краснодарского края, сообщили ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе администрации края.

Женщина заболела 4 июля, её госпитализировали в городскую инфекционную больницу №4 с внебольничной двухсторонней полисегментарной пневмонией. Анализ на коронавирус дал положительный результат. Позже женщине стало хуже, её подключили к аппарату ИВЛ, однако спасти пациентку не смогли.

Всего в Краснодарском крае скончались 89 пациентов с коронавирусом. За четыре месяца в регионе подтверждено 6912 случаев заражения коронавирусом, 5877 пациентов выздоровели. 14 пациентов находятся в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ.