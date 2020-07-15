* запрещённая в России организация

Воронеж, , 16:58 — REGNUM Двое последователей секты «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестованы по решению Ленинского районного суда Воронежа 15 июля, сообщили в пресс-службе суда.

С ходатайством об аресте двух подозреваемых в экстремистской деятельности обратился следователь Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области. Суд поддержал ходатайство и вынес решение об аресте обоих фигурантов дела до 3 сентября 2020 года включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, воронежское СУ СКР провело более сотни обысков у последователей «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были возбуждены два уголовных дела. 14 июля Ленинский районный суд вынес решения об аресте восьми последователей «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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