Ростов-на-Дону, , 16:55 — REGNUM В Ростове-на-Дону арестован предполагаемый виновник смертельного ДТП на улице Левобережной, в результате которого погибла водитель мотоцикла. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 15 июля.

Дорожная авария произошла поздним вечером 11 июля. По имеющейся информации, водитель BMW 318 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мотоциклом Stels Flame. Водитель двухколёсного транспортного средства — 28-летняя горожанка — скончалась от полученных травм в больнице. Освидетельствование показало, что водитель иномарки был пьян.

По факту дорожной аварии возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».