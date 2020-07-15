Ялуторовск, Тюменская область, , 16:42 — REGNUM В тюменском городе Ялуторовске сотрудники МЧС спасли годовалого мальчика, который самостоятельно заперся в машине в жару. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

ЧП произошло днём 14 июля. На старице реки Тобол годовалый мальчик закрылся в автомобиле. Как это произошло, неизвестно. Спасателей вызвала мать ребёнка. Чтобы открыть машину, пришлось разбить боковое стекло. Мальчик не пострадал и помощь медиков не потребовалась.

Спасатели напоминают, что в жаркую погоду нельзя оставлять одних в автомобилях детей и домашних животных.