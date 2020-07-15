Самара, , 16:41 — REGNUM Пожар на складе с краской в Самаре полностью ликвидирован, сообщили 15 июля в пресс-службе регионального главного управления МЧС.

«В 15:54 мск объявлена полная ликвидация пожара», — сообщили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что пожар вспыхнул в производственном помещении по ул. Профильная, 6 в Самаре днем 13 июля. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Огонь прошелся по площади десять тысяч кв. метров. В воздухе ПДК вредных веществ не зафиксировано.

Читайте также: В Самаре назвали возможную причину пожара в производственном здании