Пермь, , 15:48 — REGNUM В Перми проводится доследственная проверка по факту обрушения фасада здания банка, в результате чего пострадал один человек, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Обрушение фасада здания в Перми Sledcom.ru

По данным ведомства, ЧП случилось на ул. Петропавловская вечером 14 июля. В результате обрушения травмирован 30-летний мужчина. Ему оказана медпомощь, определяется степень причиненного вреда здоровью.

Следственная группа произвела осмотр места происшествия, опросила очевидцев, изъяла камеры наружного наблюдения. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.