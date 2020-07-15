Ижевск, , 15:36 — REGNUM В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели двоих мужчин при пожаре в селе Ершовка Камбарского района. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По предварительным данным, 14 июля поздно вечером в одном из частных домов на территории села произошел пожар. В огне погибли 51-летний хозяин дома и его 47-летний приятель. Мужчины употребляли спиртные напитки, предположительно, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего: назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, опрашиваются односельчане погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля двое мужчин погибли при пожаре в частном доме в селе Алнаши. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Предварительная причина смерти — отравление продуктами горения.

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