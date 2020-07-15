Уфа, , 15:54 — REGNUM Несколько лесных пожаров тушат в Башкирии 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Белорецкого района.

По сообщению пресс-службы ведомства, площадь пожара в лесном массиве в районе Нижнего селения Белорецка составила три га. По тревоге были подняты около сотни огнеборцев на 27 единицах техники. Лесные насаждения горели близко от жилых домов, но эвакуация местных жителей не понадобилась.

Кроме этого, два раза горел лес в Узянском лесничестве. А в Тирлянском лесничестве огонь разгорелся на площади трех га.

Отмечается, что сообщение о еще одном пожаре поступило днем 15 июля. Возгорание произошло на территории Южноуральского заповедника около деревни Реветь.

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