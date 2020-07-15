Новокубанский район, Краснодарский край, , 15:24 — REGNUM Резонансное дело об изнасиловании и покушении на убийство девятилетней девочки дошло до суда в Краснодарском крае. Обвиняемым по делу проходит 35-летний житель Новокубанского района, сообщили 15 июля в пресс-службе СКР

По версии следствия, вечером 18 ноября 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на детской площадке около дома культуры в хуторе Родниковском встретил девятилетнюю девочку. Ребёнок попытался убежать, но мужчина догнал её и жестоко избил — по данным следователей, он нанёс беззащитной девочке не менее 60 ударов. Девочка потеряла сознание. Преступник перенес ребенка за уличный туалет, где изнасиловал, а затем. решив, что она умерла, бросил в выгребную яму туалета и засыпал сверху ветками.

Нашли девочку через несколько часов — тревогу забила её бабушка. Длительное время ребёнок находился в коме, однако медикам удалось спасти её.

«В рамках расследования уголовного дела по инициативе следственного управления СКР по краю мать девочки была лишена родительских прав и привлечена к уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка», — уточнили в СК.

Дело об изнасиловании и покушении на убийство в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существ