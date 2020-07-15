Казанский район, Тюменская область, , 15:23 — REGNUM В Казанском районе Тюменской области проводится доследственная проверка по факту гибели восьмилетней девочки на реке. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Трагедия произошла 14 июля. Тело девочки обнаружено вечером, в реке Алабуча. По предварительным данным, утонувший ребёнок не умел плавать. И тем не менее девочка пошла купаться вместе с другими детьми и во время ныряния утонула.

Кроме того, установлено, что несанкционированный пляж, на который пришли дети, популярен среди местных жителей. В жару там много отдыхающих.