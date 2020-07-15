Москва, , 15:20 — REGNUM Басманный суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство следствия об аресте до 14 сентября четырех акушеров-гинекологов, подозреваемых в торговле младенцами, сообщили 15 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

По информации пресс-службы, следствие ходатайствует об аресте Чернышова В. А., Ашиткова Т. В., Ивановой Ю. Ю. и Панаиоти Л. Р. до 14 сентября.

Всем четверым предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного п. «В» ч.3 ст. 127.1 («Торговля людьми, совершённая организованной группой лиц»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне вынесен приговор двоим женщинам, попавшимся на продаже несовершеннолетнего. Жительница Чечни в 2019 году купила новорожденного мальчика, которого ей продала уроженка Ингушетии. Сумма сделки составила 650 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Жительницы Чечни и Ингушетии попались на продаже ребенка