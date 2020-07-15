Саранск, , 15:15 — REGNUM В Саранске проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины 1984 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Мордовии.

По предварительным данным, 14 июля на приусадебном участке мужчина проверял исправность электронасоса, расположенного в колодце. От полученной электротравмы он скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в результате поражения электротоком 3 июля 2020 года в котельной Новошешминского района погиб 20-летний слесарь. По факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Слесарь проводил демонтаж проводки в электрощитовой. Мужчина должен был устранить один из повисших проводов и случайно задел пальцами находившееся под напряжением оборудование.

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