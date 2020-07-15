Колумбус, США, , 15:12 — REGNUM Сестра американского бойца смешанных единоборств Девонте Смита погибла в городе Коламбус (штат Огайо) в результате стрельбы у ночного клуба. Об этом 15 июля сообщает MMA Junkie.

Отмечается, что 23-летняя Дэриен Смит стала случайной жертвой перестрелки, которая случилась в ночь на 11 июля. Её госпитализировали, но из-за ранения она скончалась.

Девонте Смит выступает в смешанных единоборствах с 2015 года. Он провёл 12 боёв одержав 10 побед и потерпев два поражения.

Читайте также: Британский боец ММА Шеперд убит после вечеринки в честь своего 30-летия