Пенза, , 15:05 — REGNUM В Пензе вынесли приговор бывшему сотруднику городского управления МВД, в обязанности которого входило противодействие коррупции. Об этом информирует пресс-служба Ленинского районного суда.

В материалах дела говорится, что мужчина, занимая с марта 2016 года должность оперуполномоченного по борьбе с преступлениями экономической направленности и противодействия коррупции, решил незаконно обогатиться. Полицейский через посредника получил взятку от гражданина, нарушившего закон, в размере 100 тыс. рублей за непривлечение виновного к наказанию. Получив денежные средства, полицейского задержали.

Приговором суда обвиняемый взят под стражу, ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Кроме этого, осужденный лишен права занимать должности в органах внутренних дел РФ в течение двух лет.

Приговор в законную силу не вступил.

ИА REGNUM ранее сообщало, 22 апреля 2020 года старший дознаватель получил от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью взятку в сумме 100 тыс. рублей за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту пожара в квартире жилого дома в Пензе.

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