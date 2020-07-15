Джакарта, , 14:56 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на острове Селаяр в индонезийской провинции Южный Сулавеси, сообщает Detik.

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло в среду, 15 июля 2020 года, в 06:33 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился в море на расстоянии 123 км от острова Селаяр на глубине 600 км.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.