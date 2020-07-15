Нижний Новгород, , 14:56 — REGNUM В Нижний Новгород из Курской области доставлен мобильный диагностический комплекс испытательной пожарной лаборатории «Струна-М"для исследования состояния дома по улице Краснодонцев, 17, где в минувшие выходные произошел взрыв газа. Об этом сообщат пресс-служба областного правительства.

«Будут сняты определенные параметры — колебания, вибрации, после чего всю информацию мы передадим на расшифровку», — отметил представитель испытательной лаборатории, старший инженер, капитан Антон Миненков. Он добавил, что по результатам оценки будут сделать выводы о возможности дальнейшей эксплуатации здания.

Радиопередатчик, которым оснащен комплекс, будет передавать сигналы на базовый модуль, что позволит определить степень устойчивости, сейсмостойкости и физического износа здания. Рекомендации для руководства города и региона будут вынесены после исследований ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Как сообщало ИА REGNUM, хлопок произошел ранним утром 11 июля. В результате произошедшего пострадали три человека, были частично повреждены перекрытия между шестым и седьмым этажами, межквартирные перегородки и остекление. Из здания были эвакуированы 28 жителей. Позднее были эвакуированы все жильцы дома.

В связи с повреждением конструкций здания принято решение временно расселить всех жильцов. За помощью в предоставлении временного жилья обратились 150 человек, 122-м из них предоставлены места в гостиницах «Волна» на проспекте Ленина и «Русский капитал» (бывший санаторий-профилакторий) на улице Минеева. 28 человек предпочли временно переселиться к родственникам или на дачу.

Жителям квартиры, где произошел взрыв, будет оказана материальная помощь, заверил губернатор Глеб Никитин. Он отмечал, что на оценку состояния здания и перспектив его эксплуатации потребуется около 2−3 — недель.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей»).

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