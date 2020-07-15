Рязань, , 14:55 — REGNUM На Рязанскую область 14 июля обрушился ураган, который оставил без электричества 60 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. Пострадавших и погибших нет, ветер повалил деревья и повредил несколько машин.

Спасатели получили сообщения о 228 упавших деревьях, повреждении семи автомобилей и частичном разрушении кровли 27 жилых домов и одного социально значимого объекта в трёх муниципальных районах. Без электричества остались семь муниципальных районов — 66 социально значимых объектов и более 30 тысяч домов, в которых проживают около 60 тысяч человек.

Работы по восстановлению электричества велись круглосуточно и были оперативно завершены. В ликвидации последствий непогоды были привлечены 238 человек и 73 единицы техники.