Омск, , 14:52 — REGNUM В Омске заключён под стражу мужчина, избивший до смерти своего знакомого.

Как сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Омской области, уголовное дело было возбуждено после обнаружения в сквере на ул. Заозерная в Омске тела 36-летнего мужчины (ч. 4 ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»).

Установлено, что к преступлению причастен ранее неоднократно судимый, в том числе за незаконный оборот наркотиков, 32-летний знакомый потерпевшего.

По версии следствия, мужчины вместе распивали алкоголь, и потерпевший стал «учить подозреваемого, как надо правильно жить». В ответ подозреваемый избил мужчину сначала руками, а затем палкой и битой. Избитый скончался на месте, а злоумышленник уехал в город Исилькуль, где его задержали сотрудники полиции.

Подозреваемый заключён под стражу, расследование продолжается.

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