Москва, , 14:47 — REGNUM Следствие просит избрать заместителю гендиректора компании «Почта России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергею Емельченкову меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Мосгорсуда.

«Следствие просит избрать домашний арест», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Емельченкову предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного п «в» ч. 3 ст. 286 («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). Следователям необходимо, чтобы фигурант дела оставался под арестом до 13 сентября.

В настоящий момент ходатайство следствия об аресте рассматривается в Чертановском суде Москвы.