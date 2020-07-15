Москва, 15 июля 2020, 14:41 — REGNUM Обвинение в превышении полномочий предъявили следователи заместителю гендиректора «Почты России» Сергею Емельченкову. Об этом 15 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Чертановского суда Москвы.
Отмечается, что Следственный комитет просит для обвиняемого домашний арест в виде меры пресечения.
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Емельченкова», — говорится в сообщении.
Емельченков обвиняется по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).
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