Самара, , 14:36 — REGNUM Гроза и шквалистое усиление ветра ожидается в Самарской области. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, по области был объявлен «желтый» уровень опасности.

Отмечается, что в предстоящие сутки ожидается шквалистое усиление ветра до 21 метра в секунду, гроза, а также возможен град.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности при грозе. Не рекомендуется выходить из дома и подальше держаться от линий электропередач.

Читайте ранее в этом сюжете: Центральный федеральный округ накроют ливни и град