Краснодар, , 14:28 — REGNUM Приговор в отношении осуждённых по делу о зверском убийстве многодетной матери в поселке Псебай Краснодарского края вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда. Апелляционные жалобы двоих жителей края, признанных ранее судом виновными в изнасиловании убийстве женщины, и их защитников Третий апелляционный суд рассмотрел 13 июля.

Суд апелляционной инстанции не нашел ни фактических, ни процессуальных оснований для смягчения поставленного Краснодарским краевым судом приговора, в соответствии с которым один из фигурантов дела был осуждён на 19 лет лишения свободы наказания в исправительной колонии строгого режима, второй, который на момент преступления был несовершеннолетним, получил 9 лет 11 месяцев в исправительной колонии общего режима. Приговор был оставлен без изменений и вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство 40-летней жительницы поселка, матери пяти детей в поселке Псебай Мостовского района было совершено 14 мая 2018 года. Обвиняемые, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, напали на женщину на улице, жестоко избили, изнасиловали, а затем задушили. Преступление вызвало огромный общественный резонанс. Жители поселка вышли на народный сход с требованием наказать виновных. Люди говорили о банде подростков, которая держит в страхе весь поселок.