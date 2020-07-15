Москва, , 14:18 — REGNUM Басманный суд Москвы арестовал до 12 сентября Владимира Мамиконяна, обвиняемого в ограблении мужчины с предварительным отравлением, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 сентября Мамиконяну», — сказал собеседник агентства.

Ранее в полицию обратился 21-летний приезжий. По его словам, когда он находился в баре на Покровке, к нему подошел неизвестный и предложил вместе выпить. В ходе распития спиртных напитков молодой человек потерял сознание, а очнувшись, обнаружил, что у него пропали золотая цепочка и телефон. Позднее в его крови нашли психотропный препарат.

Сотрудники полиции задержали 54-летнего подозреваемого, у него были изъяты деньги и золотая цепочка пострадавшего, а также психотропные вещества.

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