Грозный, , 14:13 — REGNUM В Чечне столкнулись легковая машина и КамАЗ. В результате ДТП, погибли водитель и пассажирка легковушки. Инцидент произошел на объездной автодороге к городу Шали, сообщили ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе МВД по региону.

За рулем автомобиля ВАЗ-2107 находился 49-летний мужчина. При столкновении с грузовиком он и его 42-летняя жена скончались на месте. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, серьезная автоавария произошла сегодня, 15 июля, в Ставропольском крае. В результате лобового столкновения автомобилей Mersedes и ВАЗ-2107 на трассе, ведущей из Ставрополя в аэропорт, один человек погиб и семеро пострадали, в том числе четверо детей.